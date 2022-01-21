Байконур, Казахстан, 22 января, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Повышенный «синий» уровень террористической опасности запланировано отменить 25 января в городе Байконуре. Об этом 21 января сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

По словам Рогозина, глава администрации Байконура Константин Бусыгин планирует отменить повышенный уровень террористической угрозы с 25 января. В настоящее время в городе и на космодроме обстановка спокойная.

Рогозин выразил надежду на то, что перед первым в этом году космическим стартом, который состоится 15 февраля, Байконуру удастся сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира.

Напомним, режим повышенной террористической угрозы был введён в городе Байконуре 7 января в связи с массовыми беспорядками в Казахстане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, за беспорядками в Казахстане стояли Литва, Польша, Украина и США.