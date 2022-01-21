Нью-Йорк, США, 22 января, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 января — последнего рабочего дня недели — снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq, котировки которого за неделю снизились на рекордные (с марта 2020 года) 7,55%.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 450,02 пункта (1,30%), до уровня 34 265,37 пункта. S&P 500 подешевел на 84,80 пункта (1,89%), до уровня 4397,93 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 385,10 пункта (2,72%), до уровня 13 768,92 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,71 (0,83%), до уровня $84,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 января снижением на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС.