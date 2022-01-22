Женева, Швейцария, , 01:48 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования среди детей в возрасте 5−11 лет. Об этом 21 января сообщила на своем сайте Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE).

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Указанной категории лиц рекомендовано вводить дозу препарата равную 10 микрограммов, что втрое меньше количества для людей старше 12 лет. Кроме того, SAGE рекомендовала проводить ревакцинацию от COVID-19 через 4−6 месяцев после первых двух прививок для граждан, относящихся к группам риска по коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января минздрав Японии одобрил применение вакцины Pfizer/BioNTech для прививок от коронавируса среди детей от 5 до 11 лет.

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