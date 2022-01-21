Амстердам, 22 января, 2022, 01:37 — ИА Регнум. В Нидерландах за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 57 549 человек. Об этом свидетельствуют данные нидерландского национального института здравоохранения и окружающей среды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Отмечается, что это на 17 591 случай больше, чем выявили в стране сутками ранее. При этом за последние семь дней в Нидерландах в среднем выявляют 39 679 инфицированных ежесуточно. Институт отмечает, что это на 27% выше, чем показатели предыдущей недели.

Также отмечается, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов в Нидерландах продолжает снижаться. В настоящее время в больницах страны лечатся 1108 человек с коронавирусной инфекцией. Из них 287 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.