Мехико, , 01:32 — REGNUM Российский боец, победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров был избит неизвестными в Мексике. Об этом 21 января сообщил в своём телеграм-канале журналист Александр Лютиков.

Олег Тактаров Petr Vasiliev

По предварительным данным, у Тактарова возник конфликт с охраной отеля, спортсмен заступился за девушку. Его ударили по голове сзади, предположительно, битой. После чего, по словам Тактарова, ему связали ноги, надели наручники и стали жестоко избивать.

Спортсмена спасло появление полицейских, по словам экс-чемпиона UFC, сотрудники полиции обошлись с ним профессионально. Тактаров считает, что с ним пыталась свести счёты какая-то мафиозная структура.

Напомним, Тактаров стал первым бойцом из России, завоевавшим пояс UFC. Расставшись со спортивной карьерой, экс-чемпион занят, в основном, в киноиндустрии, а также известен комментариями российских смешанных единоборств.

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