Нью-Йорк, США, , 01:30 — REGNUM Совет Безопасности ООН осуждает атаку, устроенную 17 января йеменскими мятежниками-хуситами на объекты в районе столицы Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) города Абу-Даби. Об этом говорится в заявлении органа, опубликованном 21 января на странице ООН в Twitter.

Совбез ООН Un.org

В документе отмечается, что терроризм во всех его проявлениях представляет угрозу для международной безопасности. В Совбезе считают, что все виновные в нападении, включая организаторов и спонсоров, должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по территории Йемена в ответ на атаку хуситов в ОАЭ. В результате действий саудовских военных погибли не менее 25 йеменских граждан.

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