Белград, 22 января 2022, 01:22 — REGNUM В феврале на президента Сербии Александара Вучича должно было состояться покушение. Об этом премьер-министр Сербии Ана Брнабич 21 января заявила в программе «Первая тема» в эфире телеканала Prva.
По её словам, информация о готовящемся на президента покушении была получена 14 января от одной из стран Европейского союза.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Сербии Александр Вулин ранее заявил, что один из кланов наркоторговцев Черногории организовал группу для осуществления убийства президента Сербии Александра Вучича.
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