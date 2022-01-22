Берлин, , 01:38 — REGNUM Министр европейских дел Германии Анна Люрманн 21 выступила с интервью для Deutsche Welle, в котором рассказала о впечатлениях от встречи между премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски и его болгарским коллегой Кирилом Петковым и о результатах своей поездки по Балканам.

Анна Люрманн Anna-luehrmann.de

По словам Люрманн, Евросоюз и Болгария должны сдержать обещание, данное Северной Македонии, то есть разблокировать переговоры о вступлении этой страны в Евросоюз.

«То, что Северная Македония и Болгария предприняли шаги транспарентно, является хорошим сигналом. Я надеюсь, что существующие проблемы двусторонних отношений будут быстро разрешены в этом двустороннем формате. Для меня это были очень важные визиты, поскольку они были нанесены сразу после формирования нового правительство и это первый визит нового премьер-министра и это показывает, насколько хороши отношения между Северной Македонией и Германия, поскольку визит был нанесен так быстро.

И из Скопье, и из Софии поступили позитивные и вдохновляющие сигналы и существует осознание важности скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС».

Анна Люрманн

Напомним, 17 января приступил к исполнению служебных полномочий новый премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. В этот же день он провел встречу с Люрманн, а на следующий день — с Петковым.

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