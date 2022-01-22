Берлин, 22 января 2022, 01:38 — REGNUM Министр европейских дел Германии Анна Люрманн 21 выступила с интервью для Deutsche Welle, в котором рассказала о впечатлениях от встречи между премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски и его болгарским коллегой Кирилом Петковым и о результатах своей поездки по Балканам.
По словам Люрманн, Евросоюз и Болгария должны сдержать обещание, данное Северной Македонии, то есть разблокировать переговоры о вступлении этой страны в Евросоюз.
Напомним, 17 января приступил к исполнению служебных полномочий новый премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. В этот же день он провел встречу с Люрманн, а на следующий день — с Петковым.
Читайте ранее в этом сюжете: Посольство США в Албании отчиталось о маневрах в Адриатическом море