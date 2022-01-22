Белград, , 01:14 — REGNUM Спикер парламента Сербии и председатель Социалистической партии Сербии Ивица Дачич не намерен баллотироваться в президенты на выборах в апреле этого года, потому что не желает уменьшать шансы действующего президента Александра Вучича на победу в первом туре. Об этом Дачич заявил 21 января.

Ивица Дачич Archive.government.ru

«Мы сотрудничаем уже десять лет, и я не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что я на стороне тех, кто желает сменить Вучича. Мы хотим победить в первом туре», — заявил Дачич в эфире телеканала Pink.

Дачич добавил, что решение о том, будут ли социалисты участвовать в выборах самостоятельно или в коалиции с Сербской прогрессивной партией Александра Вучича, будет принято на основании опросов общественного мнения не позднее 1 февраля.

Напомним, что ранее оппозиционный политик Младжан Джорджевич заявил о том, что в Сербии нужно сформировать переходное правительство, которое возглавил бы Ивица Дачич.