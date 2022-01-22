Варшава, , 01:06 — REGNUM Коронавирусной инфекцией заболел бывший президент Польши Лех Валенса. Об этом он написал 21 января на своей странице в Facebook

Лех Валенса Piotr Drabik

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По словам 78-летнего экс-главы государства, у него появились слабость, озноб и головная боль. Вместе с тем Валенса отметил, что ранее трижды делал прививки от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января коронавирусом SARS-CoV-2 заразился бывший президент Судана 78-летний Омар аль-Башир, который отбывает наказание в суданской тюрьме «Кобер».

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