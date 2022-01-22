Новороссийск, Краснодарский край, , 01:05 — REGNUM Под Новороссийском из-за непогоды в ночь на 22 января временно перекрыли для движения автотранспорта перевал «Волчьи ворота». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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ГУ МЧС России по региону «По состоянию на 23:30 21 января: перевал «Волчьи ворота», Краснодарский край, муниципальное образование г. Новороссийск, перекрыт».

На развилке Анапа — Краснодар для водителей застрявших машин организован пункт обогрева.

По информации, распространяемой в социальных сетях и местных СМИ, на выезде из Новороссийска из-за обильного мокрого снега и подмёрзшей дороги образовались пробки из фур, фактически остановивших движение. В настоящее время дорожные службы освобождают проезжую часть от застрявших машин и снега.

Напомним, в Краснодарском крае в связи с ожидающимися сильными осадками в виде дождя, снега и сильного ветра, до 24 января действует штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре экстренных предупреждения из-за непогоды действует на территории Краснодарского края.

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