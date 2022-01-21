Ханой, 22 января, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 15 935 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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По его данным, 15 901 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. При этом наиболее высокий рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в столице Вьетнама Ханое — там за сутки выявили 2805 носителей SARS-CoV-2. Также 964 зараженных выявили в Дананге, еще 796 — в Хайфоне.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 2 110 737. Уже смогли выздороветь 1 797 180 пациентов, еще 36 443 с болезнью не справились и скончались.