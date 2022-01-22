Уотфорд, Великобритания, , 01:00 — REGNUM 21 января «Норвич Сити» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Уотфордом». Матч, проходивший в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд», завершился со счетом 3:0.

Первый два гола в составе «канареек» забил 21-летний форвард сборной США Джош Сарджент на 51-й и 74-й минутах встречи. В компенсированное время Юрай Куцка срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет — 0:3.

Желтые карточки получили Эммануэль Деннис (36') и Кенни Маклин (38'). Единственную красную карточку на 78-й минуте получил нигерийский нападающий «Уотфорда» Эммануэль Деннис.

Статистика матча («Уотфорд"/ «Норвич Сити»)

Удары 14/8

Удары в створ 4/3

Владение 67%/33%

Угловые 4/1

Нарушения 15/10

Составы команд:

«Уотфорд»: Бахманн, Камара (Сема, 84'), Фемения (Куцка, 89'), Кабаселе, Клеверли (Эрнандес, 59'), Сиссоко, Кайембе, Кинг, Педро, Деннис.

«Норвич Сити»: Ган, Эронз, Гибсон, Хэнли, Уильямс, Рашица (Плахета, 90'), Серенсен (Маклин, 21'), Лис-Мелу, Пукки (Байрэм, 87'), Ида, Сарджент.

«Норвич Сити», одержав четвертую победу и набрав шестнадцать очков, обошел «Уотфорд» и поднялся на семнадцатое место. «Уотфорд» с четырнадцатью очками опустился на восемнадцатую строчку.