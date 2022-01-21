Москва, 22 января, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Азербайджан и стоящая за ним Турция хотят вывода из региона российских миротворцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Mil.ru Российские миротворцы осуществляют разминирование в Степанакарте

«Азербайджан понимает, что сейчас вывод российских миротворцев из Карабаха невозможен. Но условия для вывода могут быть созданы, если армянское население начнёт массово покидать Карабах. Пока что оно удерживается только тем, что миротворцы там присутствуют. Но на фоне общей нестабильности и постоянных инцидентов на границах Армении с Азербайджаном, и в Нагорном Карабахе люди чувствует себя крайне некомфортно. И можно прогнозировать, что отъезд населения будет иметь место. И, тем самым, это будет играть на руку Азербайджану и стоящей за ним Турции. И Азербайджан может выдвинуть требование вывода миротворцев», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент — около 2000 военнослужащих.