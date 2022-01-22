Лион, Франция, , 00:56 — REGNUM 21 января в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» «Лион» в матче 22-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал минимальную победу над «Сент-Этьеном» со счетом 1:0. Единственный мяч на пятнадцатой минуте встречи забил Мусса Дембеле ударом с пенальти.

Мусса Дембеле Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне 25-летний форвард Мусса Дембеле забил семь мячей в семнадцати матчах за «Лион» во всех турнирах.

Составы команд:

«Лион»: Лопеш, Люкиба, Да Сильва, Мендеш, Милагрес, Дюбуа (Густо, 45'), Какере, Ауар (Шакири, 80'), Пакета (Шерки, 80'), Гимарайнс, Дембеле (Кадевере, 62').

«Сент-Этьен»: Бернардони, Наде, Колодзейчак, Сильва, Масон (Крассо, 64'), Бакайоко, Гурна-Дуат (Тиуб, 64'), Камара, Юссуф (Муффек, 76'), Аушиш (Сако, 46'), Норден (Диайе, 76').

Эта победа стала для «Лиона» второй подряд в рамках Лиги 1. В последний раз команда Петера Боша проигрывала 1 декабря 2021 года в матче с «Реймсом» (1:2).

«Лион», одержав восьмую победу и набрав 31 очко (из-за штрафа с команды снято 1 очко), поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Сент-Этьен» с двенадцатью очками остался на последней строчке в зоне вылета.