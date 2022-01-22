22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв президента Украины к своим гражданам, чтобы те перестали паниковать из-за новостей о так называемой «российской угрозе».

Елизавета Коробова, , 08:38 — REGNUM Обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам с призывом не паниковать из-за новостей о так называемой «российской угрозе» спровоцировало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 22 января в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова война? Донбасс опасается новых провокаций – все новости»

«А что такое? Он же добился своего! Ему Франция, Великобритания и Турция оружие поставляют, а Германия уже думает об этом. Россия всё равно будет крайней благодаря этому клоуну. Только они все недооценивают Россию и русский народ», — считает Nadja W.

Многие пользователи напомнили, что Зеленский сам уже который год только и занимается тем, что наводит панику среди украинцев по поводу какой-то там агрессии со стороны России.

«Уже сколько месяцев накручивают ситуацию. Всех женщин на военный учёт поставить хотел, разговоры только про войну! И потом это барахло записывает очередной ролик: «Чего вы на шухере и нагнетаете? Инвестиции нам портите!» Ну не псих ли? Погрузили сами страну в болото шизофрении, провоцируют Россию на войну, а управы никакой нет на этих клоунов!» — указывает Милена В.

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что либо сценарий в новой американской методичке кардинально развернутся, либо Зеленский пошёл против своих хозяев из-за океана.

«Это когда он так сказал? После последней встречи с Блинкеным? А как же разведданные США о том, что Россия якобы реально готовится к вторжению? Зеленский усомнился в американцах?» — интересуется Валерий Я.

Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном Официальное интернет-представительство президента Украины

Часть людей полагает, что президент Украины не знает, как выйти из затруднительного положения, в которое он сам себя завёл.

«Зеленский начал думать над тем, как ему выйти из щекотливой ситуации. Что-то Россия всё никак не нападает, а людям долгое время внушали обратное», — пишет Елена В.

Ряд пользователей указывает на то, что украинский президент, судя по всему, не понимает, насколько нелепым выглядит его обращение, ведь большинство думающих граждан прекрасно отдают себе отчёт, кто на самом деле всё это время наводил панику по поводу якобы намерения России напасть на Украину.

«На фоне нагнетания истерии со стороны Запада и Украины такие заявления выглядят смешно. Что хотите, это КВН!» — отмечает Сергей Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленский окончательно похоронил свой рейтинг и вскоре он покинет своё президентское кресло.

«После того как не арестовали Порошенко, но и даже отпустили без залога по очень серьёзной статье, Зеленский как президент для меня окончательно умер. Руководить страной это не на сцене выступать. Поэтому такие призывы теперь воспринимаются как попытка придать своей жалкой фигуре хоть какой-то значимости. Украинские граждане уже пеняют исключительно на себя, на президента у них надежды уже не осталось», — написал Евгений Щ.

Нашлись и те, кто призвал украинских граждан помочь их недопрезиденту покинуть своё насиженное место.

«Уважаемые граждане Украины, мы хотим с вами дружить, а не воевать. Ни одна извилина психически нормально развитого человека не приведёт к мысли воевать с Украиной. И нагнетать напряжённость на границе, а потом уверять всех в том, что всё пучком, нормальные люди тоже не будут. Ваш враг не снаружи, а внутри. Гоните уже душевнобольных политиков из их кресел!» — призывает Владимир К.

Напомним, 20 января на официальном сайте главы украинского государства появился видеоролик, в котором президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом не паниковать из-за новостей о так называемой «российской угрозе».