Лунинец, Белоруссия, 22 января, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Пропагандировавший зимние виды спорта как способ обезопасить себя от коронавируса Александр Лукашенко предположил, что смог заразиться на тренировке с белорусскими хоккеистами, вернувшимися из ОАЭ. Об этом он заявил 21 января, выступая перед пулом пропагандистов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: «Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все и это будет вакцина для нас». С моей точки зрения, идеальное предложение», — поделился Лукашенко новым видением противодействия коронавирусу.

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«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего, — заявил Лукашенко. — Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми».

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