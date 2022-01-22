Тирана, , 01:38 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 9485 человек выявили 2680 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 2152. Об этом сообщило вечером 21 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

AirAlbania, стадион, Тирана OdettMelody

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 243 613 случаев заражения коронавирусом, 216 785 человек излечились, скончались 3292 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 134 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 24 105, это число стремительно возрастает, при этом около половины — 11 409 — выявленных активных заражений приходятся на Тирану.

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