Киев, , 00:39 — REGNUM Временный запрет на транзит железнодорожного транспорта через территорию Украины в Польшу ввела «Укржелдорога» («Укрзализныця») в связи со скоплением вагонов на границе и из-за устаревшей инфраструктуры Польской железной дороги. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Укржелдороги в ответ на запрос агентства «Укринформ».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что решение принято с целью уменьшить простой вагонов на территории Польши и в связи с тем, что польское руководство не делает попыток решить проблему системно. По данным украинской компании, в течение года каждые 24 часа на границе с Польшей наблюдалось скопление вагонов, от 1 800 до 3 200, что создавало пробки на маршруте.

В компании «Укржелдорога» пояснили, что для решения вопроса надо решить ситуативную и системную проблемы. И если проблема со скоплением вагонов ситуативная, то системная проблема состоит в том, что польское руководство не занимается модернизацией инфраструктуры железной дороги.

В частности, до сих пор отрезок Грубешев (Польша) — госграница Украины протяженностью 1,5 км остается неэлектрифицированным, а это означает постоянную потерю времени из-за смены электровоза на тепловоз. Из-за этого идёт скапливание вагонов на границе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на украинском госпредприятии «Укржелдорога» нашли многочисленные нарушения на 61,4 млрд гривен, что соответствует примерно $2,3 млрд.

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