Скопье, 22 января, 2022, 00:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии 21 января в результате обследования 6010 образца выявили 1172 новых носителя коронавируса, при этом 275 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 1450 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались десять пациентов с COVID-19, зарегистрировано два летальных исхода, произошедших ранее.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 252 947 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8177, 225 056 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 19 714 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.