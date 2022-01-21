Минск, 22 января, 2022, 00:27 — ИА Регнум. «21 января 2022 г. состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором рассматривались вопросы подготовки и проведения республиканского референдума», — сообщает белорусский госорган.

ИА REGNUM ЦИК Белоруссии

Центризбирком намерен потратить на проведение референдума 20,3 миллиона белорусских рублей (менее $1 млн). На эти деньги будет отпечатано 7 млн бюллетеней и осуществлены прочие расходы.

Инициированный Александром Лукашенко референдум назначен на 27 февраля. В бюллетене будет два варианта ответа на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Окончательный вариант конституции в новом виде ещё не опубликован. Проводя 18 января совещание по вопросам изменения конституции Лукашенко распорядился снова «шлифануть» проект документа, опубликованный 27 декабря и вызывавший множество критики.

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Белорусская оппозиция не может определиться с вариантами поведения на референдуме, склоняясь к участию и порче бюллетеней. Глава белорусского центризбиркома Игорь Карпенко, занимающий также должность министра образования, заявил, что «игры с бойкотированием и порчей бюллетеней — это не что иное, как деструктивная деятельность», которая «подрывает устои демократичного правового государства».