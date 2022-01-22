Белград, , 00:37 — REGNUM Правительство Сербии располагает информацией о том, что на первую половину февраля текущего года запланировано покушение на президента Александра Вучича. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 февраля.

Анна Брнабич Government.ru

Брнабич рассказала о том, что информацию о запланированном покушений она получила 14 января с пометкой «срочно».

"Абсолютно понятно, что планируется покушение на Вучича. Было обозначено даже время планируемого убийства — в феврале текущего года», — заявила Брнабич в эфире телеканала Prva.

Премьер-министр добавила, что за покушением стоит преступная группировка, в которой состоят «люди из стран региона и некоторых стран ЕС».

«Если вы хотите убить кого-то, вы можете этого сделать. Насколько ситуация серьезная? Чрезвычайно серьезная», — отметила Брнабич.

По ее словам, все сербские спецслужбы предпринимают все необходимые действия для того, чтобы этот план не осуществился.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что преступная группировка, которую возглавил глава одиозного черногорского «Кавачского клана» Радое Звицер, планирует покушение на Вучича. По словам министра, эту информацию МВД Сербии получило от Европола.