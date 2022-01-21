Барселона, Испания, 22 января, 2022, 00:18 — ИА Регнум. 19-летний фланговый нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ансумане Фати, получивший травму в матче Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3), может пропустить около двух месяцев. Об этом 21 января сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

«Барселона»

В текущем сезоне Ансумане Фати принял участие в десяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также Фати пропустил большую часть сезона из-за повреждения подколенного сухожилия.

В ноябре 2020 года футболист получил серьезную травму в матче с «Бетисом», из-за которой пропустил около десяти месяцев. У Фати был диагностирован разрыв медальной коллатеральной связки.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Ансумане Фати в 60 миллионов евро. Соглашение Фати с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.