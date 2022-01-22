Гавана, , 00:15 — REGNUM Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович подтвердил свой визит на Кубу с 8 по 10 февраля. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Аркадий Дворкович Дарья Драй © ИА REGNUM

Делегация во главе с Дворковичем проведет рабочие встречи с руководством Национального института спорта и Олимпийского комитета Кубы. Кубинская сторона намеревается показать федерации успехи недавно открывшегося шахматного класса имени Че Гевары Высшего латиноамериканского института интеллектуальных игр, а также представить результаты развития проекта для популяризации обучения талантливых детей Dreaming of Capablanca.

Куба недавно получила от шахматной федерации комплект оборудования, включающий в себя часы, шахматные наборы, доски для прямых трансляций, а также литературу для обучения игре.