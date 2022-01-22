Белград, , 00:14 — REGNUM Слова о том, что США, Великобритания и Германия финансируют политические и экологические акции протеста в Сербии, не соответствуют уровню партнерства между этими странами и Белградом. Об этом говорится в совместном заявлении, которое 21 января опубликовали посольства США, Великобритании и Германии в Сербии.

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«С самого начала переходного периода в Сербии США, Великобритания и Германия входили в ряд самых великодушных и надежных партнеров и друзей Сербии, оказав ей финансовую поддержку, которая в общей сумме превышает три миллиарда евро», — процитировал телеканал РТС текст совместного сообщения дипломатических представительств трех стран.

Западные дипломаты категорически отвергли все аллюзии по поводу участия Вашингтона, Лондона и Берлина в финансировании мероприятий, направленных против правительства Сербии и политики, которую оно проводит.

«Это вредные обвинения, которые сложно понять, так как речь идет об организациях, годами поддерживающих деятельность правительства и парламента Сербии, их программу реформ и развития институтов демократического государства», — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в сербских СМИ был опубликован ряд статей, в которых говорится о том, что за экологическими протестами против эксплуатации лития компанией «Рио Тинто» в Сербии стоят различные фонды из США и других западных стран.