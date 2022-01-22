Берлин, , 00:12 — REGNUM Восстановление экономики ФРГ происходит слишком медленно, вопреки надеждам правительства. Министерство экономики снизилось свой прогноз по росту ВВП страны в 2022 году с прежних 4,1% до 3,6%. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на годовой экономический отчёт правительства, который должен представить на следующей неделе министр экономики Роберт Хабек.

Роберт Хабек Sandro Halank

В правительственных кругах отмечают, что эффект догоняющего развития экономики ФРГ сохраняется, но значительно замедлился. Одной из причин этого называются «узкие места» в поставках на мировом рынке, в частности, компьютерных чипов. Немецкий автопром пострадал от этого ещё в минувшем году, и дефицит, вероятно, сохранится и в текущем году.

В дополнение к экономическому прогнозу в отчёте, как ожидается, будут затронуты вопросы устойчивости, климатической нейтральности и ресурсосбережения в условиях рыночной экономики. «Наша цель должна состоять в том, чтобы отделить процветание от потребления ресурсов и экономической практики, наносящей ущерб климату», — заявляет Хабек.