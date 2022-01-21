Лондон, 22 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Руководство «Кристал Пэласа», выступающего в Английской Премьер-лиге, отказалось от трансфера 31-летнего центрального полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарона Рэмзи. Об этом 21 января сообщило издание Daily Mail.

(сс) Ardfern Аарон Рэмзи

Ранее сообщалось, что Аарон Рэмзи выздоровел от коронавируса и в ближайшее время вернется к тренировочному процессу.

Также в подписании Аарона Рэмзи были заинтересованы «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» и «Бернли». Однако валлийский полузащитник отклонил все контрактные предложения этих клубов.

В текущем сезоне Аарон Рэмзи принял участие в пяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.