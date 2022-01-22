Санкт-Петербург, , 00:13 — REGNUM Около ста сотрудников полиции Санкт-Петербурга при поддержке бойцов СОБР в ночь с 22 на 23 января начали масштабную спецоперацию в отношении заведений тех предпринимателей, которые решили открыто бойкотировать постановление Смольного об обязательной проверке иммунных QR-кодов у клиентов и покупателей, действующее с 2 января 2022 года.

СОБР МВД России Dogswar.ru

По данным издания «Фонтанка», массовый сбор полицейских сил и техники произошел вечером 22 января возле офисного центра «Невская ратуша», где также находится несколько комитетов городской администрации. Оттуда полиция направится по адресам участников бойкота, инициированного ресторатором Александром Коноваловым. На 22 января в списке участников бойкота значилось 158 петербургский заведений общепита, торговли и сервиса.

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Как отмечается, следственные действия будут проходить в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предположительно, обыски пройдут сразу по 30 адресам.

Ранее ресторатор Коновалов, являющийся идейным вдохновителем акции по бойкоту QR-кодов в торговле и общепите, заявил, что его потери от их введения доходили до 70%, пока он не начал их игнорировать в своих заведениях.

Напомним, QR-коды требуется предъявлять в Петербурге в общепите, объектах непродовольственной торговли, сервиса, а также в учреждениях культуры, спорта и фитнеса.

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