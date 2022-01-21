Лима, , 23:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Перу подтвердило 21 января факт прибытия миссии международных экспертов Организации Объединенных Наций для оказания технической помощи в устранении ущерба, причиненного крупным разливом нефти на перуанском побережье Тихого океана. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг ООН Nicolas Raymond

В состав миссии входят техники, специализирующиеся на быстром реагировании на экологические катастрофы и устранении утечек нефти. Они помогут Перу справиться с последствиями, а также разработают совместно с министерствами план действий в непредвиденных обстоятельствах такого типа в будущем.

Также эксперты проведут оценку социально-экологического воздействия и проведут консультации для местных и региональных властей о реагировании на чрезвычайные ситуации. Миссия была направлена в ответ на запрос Перу о технической помощи.

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