Генуя, Италия, , 23:53 — REGNUM 21 января на официальном сайте «Дженоа» сообщили, что клуб досрочно расторг контракт с 36-летним швейцарским центральным полузащитником Валоном Бенрахма. Также сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Валон Бенрахма перешел в «Дженоа» 2 января 2020 года на права свободного агента. До этого швейцарский полузащитник выступал за швейцарский «Сьон», «Удинезе», «Уотфорд», «Гамбург», «Наполи», «Фиорентину», «Вест Хэм», «лацио», «Верону» и «Лугано».

В текущем сезоне Валон Бенрахма принял участие в десяти турах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно 305 минут и получив три желтые карточки.