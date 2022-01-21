Челябинск, , 23:45 — REGNUM На трассе неподалёку от посёлка Нагайбак (Челябинской области) загорелся автомобиль. Сотрудники Росгвардии, бойцы ОМОН «Сталь», оказали помощь водителю Дмитрию Бобровникову. Он вышел связь с руководством отряда и с представителями пресс-службы, чтобы выразить слова признательности сотрудникам ведомства.

Экипаж Росгвардии Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Как сообщил 21 января пресс-служба Уральского округа Росгвардии капитан полиции Альберт Габбазов, всё это случилось 20 января рано утром. Старший лейтенант полиции Николай Р., старший прапорщик полиции Андрей Л. и прапорщик полиции Аблайхан М., направлявшиеся из Магнитогорска в Челябинск по служебным делам, увидели горящий автомобиль на обочине.

Николай Р. рассказал, что на тот момент «пламя уже хорошо взялось».

старший лейтенант полиции Николай Р. «Мы сразу же перекрыли у автомобиля вентиль подачи газового топлива, после чего принялись огнетушителями заливать его. Начали останавливаться и другие водители. Они также передавали свои огнетушители».

Андрей Л. сообщил, что основной очаг возгорания находился в моторном отсеке, «но он был объят пламенем, нужен был лом, чтобы открыть его».

старший прапорщик полиции Андрей Л. «Благо, остановилась машина коммунальной службы, у которой при себе был необходимый инструмент».

Аблайхан М. добавил, что, когда открыли капот, пламя начали тушить, «в том числе и снегом».

прапорщик полиции Аблайхан М. «Боролись с пламенем примерно полчаса».

Водитель по телефону выразил ОМОНовцам свою признательность:

«Благодарю парней за оперативность, слаженность, человеческую взаимопомощь, спасибо им большое».

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