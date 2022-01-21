Мадрид, 21 января, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Завтра, 22 января, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 22-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Валенсией». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Ассистенты главного судьи — Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо.

В последний раз «Атлетико» и «Валенсия» играли между собой 7 ноября 2021 года в матче 13-го тура чемпионата. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 3:3.

На данный момент «Атлетико» с девятью победами и 33-мя очками занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия», набрав 29 очков, располагается пятью строчками ниже.