Вашингтон, 21 января, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Тяжелая ракета-носитель Atlas V успешно вывела на орбиту Земли два военных спутника США, сообщает 21 января компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

U.S. Air Force Спутник

На геосинхронную орбиту выведены спутники GSSAP 5 и GSSAP 6, запущенные в рамках секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — GSSAP).

Стоит отметить, что целью программы GSSAP является наблюдение за космическими аппаратами других стран. Первые два орбитальных аппарата программы GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара спутников работает на орбите с 2016 года.

Вся информация о назначении этих спутников строго засекречена.