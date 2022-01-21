Тбилиси, , 23:33 — REGNUM Грузинские власти готовы обсуждать с Россией вопрос возобновления прерванного в 2019 году прямого авиасообщения между странами. Об этом 21 января заявил журналистам спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если российская сторона готова и будет соответствующая воля, то единственной проблемой остаётся пандемия. После улучшения ситуации с COVID-19 мы считаем возможным провести рабочее совещание, после чего предпринять конкретные шаги по восстановлению авиасообщения. С нашей стороны есть полная готовность к этому», — сказал он.

При этом Абашидзе назвал необоснованными аргументы российской стороны об отсутствии достаточных гарантий безопасности для российских туристов в Грузии. Он отметил, что страну посещает немало граждан России, а запрещать антироссийские высказывания отдельных лиц в Грузии никто не имеет права.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в июле 2019 года указом президента России Владимира Путин. Российским туроператорам также было рекомендовано не продавать путёвки в эту страну.

Решение об этом было принято после нападения грузинских радикалов на официальную делегацию из России, прибывшую в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

В МИД России неоднократно заявляли о готовности к нормализации отношений с Грузией, включая возобновление авиаперелётов, однако подчёркивали, что это может быть результатом только «встречного движения».