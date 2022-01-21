Москва, , 23:27 — REGNUM 21 января пресс-служба московского ЦСКА в официальном Twitter-аккаунте объявила о возвращении 24-летнего атакующего полузащитника сборной России Ильзата Ахметова к тренировочному процессу.

ЦСКА

Первую часть зимних сборов в Кампоаморе полузащитник пропустил из-за коронавируса. В первом матче второй половины сезона «красно-синие» сыграют с московским «Спартаком».

В текущем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в девятнадцати матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Зенит-Ижевска» и «Нижнего Новгорода» и тремя результативными передачами.

Ильзат Ахметов перешел в ЦСКА 26 июля 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.