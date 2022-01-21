Сантьяго, , 23:43 — REGNUM

Избранный президент Чили Габриэль Борич представил 21 января новый состав кабинета министров, который должен приступить к работе с началом его президентства 11 марта 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Памятник Сальвадору Альенде в Сантьяго, Чили David Berkowitz

На церемонии в Музее естественной истории Борич представил в качестве будущих министров тех, с кем он работал еще со студенческих времен. Он также обратился к кабинету с просьбой больше работать с народом.

«Нам нужно, чтобы министры говорили с народом и много слушали. Чтобы они слушали в два раза больше, чем говорят», — заявил будущий президент. Он также подчеркнул, что в его кабинете будет больше женщин, чем мужчин.

Президент медицинской ассоциации Чили Изкия Сичез стала первой женщиной в истории страны, возглавившей министерство внутренних дел. МИД также возглавит женщина, бывший президент Межамериканской комиссии по правам человека Антония Уррехола. Внучка бывшего президента Сальвадора Альенде Майя Фернандес возглавит министерство обороны. Социолог Марсела Риос стала министром юстиции, а учительница из государственной школы Мари Антонио Авила — министром образования. Главой Генерального секретариата президента назначен член палаты депутатов Джорджио Джексон. Пресс-секретарем нового правительства станет коммунист Камила Вальехо.

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