Мурманск, 21 января, 2022, 23:23 — ИА Регнум. В ближайшие дни погода в Мурманской области будет нестабильной, с периодическим усилением ветра и серьёзными перепадами температуры воздуха, сообщает региональное правительство.

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«Если в субботу, 22 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, с температурой днём — 8−10°С и южным — юго-западным ветром 5−10 м/с, то уже в воскресенье ветер в порывах усилится до штормовых значений — 17−22 м/с. А в понедельник, 24 января, при по-прежнему сильном ветре и мокром снеге температура воздуха поднимется до +3°С, чтобы затем вновь опуститься ниже нуля», — уточнили в ведомстве.

За две декады января, по наблюдениям большинства гидрометеорологических станций региона, количество выпавших осадков превысило месячную норму. В Мурманске за этот период выпало 134% от нормы снега за месяц. Подобные обильные снегопады в январе отмечались в 2020 и 1970 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе метель дважды стала причиной остановки работы мурманского аэропорта.