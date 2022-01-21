Архангельск, , 23:17 — REGNUM В 2022 году на строительство дороги Архангельск — Онега направят 834 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Ехать до Онеги из Архангельска всего 250 километров, но это худшая из грунтовых дорог Архангельской области. Зимой это не так еще заметно Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Проект капремонта второго участка протяженностью 20,4 км с переводом гравийного покрытия в асфальтобетон уже разработан. Это участок от деревни Кянда до отворотки на деревню Уна. Федеральные средства на этот год предусмотрены, можно приступать к проведению конкурсных процедур по выбору подрядчика. В общей сложности на строительство этого участка дороги необходимо почти 2 млрд рублей. На следующий год средства в размере 834 млн также уже предусмотрены. Рассчитываю, что к концу 2024 года этот участок будет полностью «одет» в асфальтобетон», — написал глава региона.

Работы на первом участке, на который в прошлом году регион получил из федерального бюджета 300 млн рублей, уже начались. Работы на нем должны быть завершены к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти рассчитывают, что строительство дороги до Онеги станет частью автомобильного сообщения с Финляндией.