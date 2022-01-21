Архангельск, 21 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В 2022 году на строительство дороги Архангельск — Онега направят 834 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ехать до Онеги из Архангельска всего 250 километров, но это худшая из грунтовых дорог Архангельской области. Зимой это не так еще заметно

«Проект капремонта второго участка протяженностью 20,4 км с переводом гравийного покрытия в асфальтобетон уже разработан. Это участок от деревни Кянда до отворотки на деревню Уна. Федеральные средства на этот год предусмотрены, можно приступать к проведению конкурсных процедур по выбору подрядчика. В общей сложности на строительство этого участка дороги необходимо почти 2 млрд рублей. На следующий год средства в размере 834 млн также уже предусмотрены. Рассчитываю, что к концу 2024 года этот участок будет полностью «одет» в асфальтобетон», — написал глава региона.

Работы на первом участке, на который в прошлом году регион получил из федерального бюджета 300 млн рублей, уже начались. Работы на нем должны быть завершены к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти рассчитывают, что строительство дороги до Онеги станет частью автомобильного сообщения с Финляндией.