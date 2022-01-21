Турин, Италия, , 23:16 — REGNUM 30-летний фланговый защитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Алекс Сандро попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом 21 января сообщило издание Fichajes.

Алекс Сандро (слева) — 2013 год (сс) Ludovic Péron

Алекс Сандро перешел в «Ювентус» 20 августа 2015 года из португальского клуба «Порту» за 28 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Алекс Сандро принял участие в 26-ти матчах за «Ювентус» во всех турнирах (Суперкубок Италии, Серия А, Кубок Италии, Лига Чемпионов УЕФА), в которых отметился одним забитым мячом в ворота шведского «Мальме».