Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 3 472 227 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 9184 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 21 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 340 543 962 носителя вируса, подтверждено 5 570 163 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 3 777 104 выявленных случаях заболевания и 8741 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.