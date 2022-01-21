Лунинец, , 23:13 — REGNUM «Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только, что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается», — заявил 21 января Александр Лукашенко в ходе совещания по укреплению военной безопасности Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По итогам совещания с военными пресс-служба президента Белоруссии сообщила: «Александр Лукашенко констатировал, что из души украинской нации вырывают все, что только можно. Прежде всего, память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы».

Констатировав, что украинское «нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно», Лукашенко напомнил о необходимости готовиться к войне. Он потребовал доложить о результатах совершенствования военной инфраструктуры на украинском направлении, которое назвал главным.

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