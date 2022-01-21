Брюссель, 21 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 36-летний экс-защитник лондонского «Арсенала», каталонской «Барселоны» и национальной сборной Бельгии Томас Вермален объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Fifa.com Сборная Бельгии

Также на официальном сайте национальной команды сообщается, что Томас Вермален вошел в тренерский штаб.

Последние два с половиной года Вермален защищал цвета японского клуба «Виссел Кобе», в составе которого принял участие в 45-ти матчах чемпионата Японии, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Вермален покинул «Аякс» 1 июля 2009 года и перешел в лондонский «Арсенал» за 12 миллионов евро. Спустя пять лет «Барселона» выкупила бельгийского защитника за 19 миллионов евро.