Москва, , 23:11 — REGNUM Около 60 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 21 января, на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено 14 рейсов, ещё 15 рейсов задерживается, во «Внуково» отменено шесть рейсов и 12 рейсов задержано, в «Домодедово» отменён один рейс и десять рейсов задержано.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня пробки на дорогах Москвы достигли 9 из 10 баллов. Столичные власти рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

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