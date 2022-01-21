Вологда, 21 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологодской области объем производства молока превысил 590 тысяч тонн, что является также лучшим результатом за последние 28 лет, сообщает региональное правительство.

Александр Дейнека. Доярка. 1959

Таким образом, несмотря на все трудности аграриев региона в прошлом году, связанные с ростом цен на корма, топливно-энергетические ресурсы, расходные материалы, удобрения, а также аномальную жару, сельхозпроизводители не только не допустили снижения объемов производства и продуктивности дойного стада, но и сохранили положительную тенденцию по приросту.

«Рост объемов производства молока, в первую очередь, связан с внедрением современных технологий содержания и кормления коров, ведением на высоком уровне селекционно — племенной работы со стадом, а также оперативным реагированием на возникающие проблемы в отрасли и принятию своевременных решений о мерах государственной поддержки», — пояснил начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

В 2021 году на поддержку сельхозпроизводства направлено более 3,5 млрд рублей, в том числе 2764,7 млрд рублей из областного бюджета и 764,6 из федерального.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году производство молока увеличилось и в Подмосковье.