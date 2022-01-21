Вологодчина побила исторический максимум производства молока
Вологда, 21 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологодской области объем производства молока превысил 590 тысяч тонн, что является также лучшим результатом за последние 28 лет, сообщает региональное правительство.
Таким образом, несмотря на все трудности аграриев региона в прошлом году, связанные с ростом цен на корма, топливно-энергетические ресурсы, расходные материалы, удобрения, а также аномальную жару, сельхозпроизводители не только не допустили снижения объемов производства и продуктивности дойного стада, но и сохранили положительную тенденцию по приросту.
В 2021 году на поддержку сельхозпроизводства направлено более 3,5 млрд рублей, в том числе 2764,7 млрд рублей из областного бюджета и 764,6 из федерального.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году производство молока увеличилось и в Подмосковье.