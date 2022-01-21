Минск, 21 января 2022, 23:08 — REGNUM Ударный вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии совершил вынужденную посадку, сообщает 21 января пресс-служба белорусского военного ведомства.
Вертолёт совершил жёсткую посадку, но никто из экипажа не пострадал.
По данным минобороны Белоруссии, причиной аварии стала техническая неисправность.
«В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку», — указано в сообщении пресс-службы.
По факту аварии начато расследование.
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