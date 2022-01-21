Вертолет Ми-24 ВС Белоруссии совершил жёсткую посадку
Минск, 21 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Ударный вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии совершил вынужденную посадку, сообщает 21 января пресс-служба белорусского военного ведомства.
Airwolfhound
Ми-24
Вертолёт совершил жёсткую посадку, но никто из экипажа не пострадал.
По данным минобороны Белоруссии, причиной аварии стала техническая неисправность.
«В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку», — указано в сообщении пресс-службы.
По факту аварии начато расследование.