Минск, 21 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Ударный вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии совершил вынужденную посадку, сообщает 21 января пресс-служба белорусского военного ведомства.

Airwolfhound Ми-24

Вертолёт совершил жёсткую посадку, но никто из экипажа не пострадал.

По данным минобороны Белоруссии, причиной аварии стала техническая неисправность.

«В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку», — указано в сообщении пресс-службы.

По факту аварии начато расследование.