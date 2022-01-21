Рим, 21 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. «Рома» и бельгийский «Кортрейк» договорились об аренде 20-летнего защитника сборной США Брайане Рейнольдсе. Футболист проведет вторую половину сезона в чемпионате Бельгии. Об этом 21 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

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В текущем сезоне Брайан Рейнольдс принял участие в трех матчах за «волков» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой или красной карточки.

Брайан Рейнольдс перешел в «Рому» 1 июля 2021 года из «Далласа» за 6,75 миллиона евро. Текущее соглашение американского футболиста с римским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает Рейнольдса в 4 миллиона евро.

После 21-го тура «Кортрейк», одержав лишь восемь побед и набрав 32 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Про-Лиги 2021/22.