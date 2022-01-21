Москва, , 23:46 — REGNUM Анкара и Баку стремятся к выводу российских миротворцев из Карабаха и к последующему взятию региона под полный контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Российские миротворцы Mil.ru

«Турция и Азербайджан после Карабахской войны последовательно проводят в отношении Армении политику, целью которой является довершить свою военную победу тем, что Карабах должен перейти под полный контроль азербайджанского правительства и оттуда должны быть выведены российские миротворческие силы. Выведены в перспективе. Сейчас пока это невозможно», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что Баку и Анкара будут всеми возможными способами оказывать давление на Россию для того, чтобы заставить её вывести миротворцев из региона.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.