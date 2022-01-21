Сыктывкар, , 22:49 — REGNUM Прокуратура Сыктывкара начала проверку детского сада, сотрудницу которого уличили в жестоком обращении с ребенком.

Ребенок Pxhere.com

Напомним, мать одного из воспитанников учреждения стала случайным свидетелем жестокой сцены. Женщина сняла происходящее на камеру и опубликовала видеоролик в сети.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства в деятельности образовательной организации», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту проверки начали также администрация Сыктывкара и СУ СКР. Дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.